На Камчатке несколько человек обратились в больницы после купания на Халактырском пляже
Врио министра здравоохранения региона Марина Волкова сообщила, что девять человек, которые непосредственно контактировали с водой на побережье Тихого океана, пожаловались на жжение, покраснение и пелену перед глазами
В Камчатском крае несколько человек обратились за медицинской помощью после посещения загрязненного Халактырского пляжа.
Врио министра здравоохранения региона Марина Волкова сообщила, что девять человек, которые непосредственно контактировали с водой на побережье Тихого океана, пожаловались на жжение, покраснение и пелену перед глазами. Врачи диагностировали всем пациентам химический ожог роговицы первой степени.
В камчатском Минздраве РИА Новости сообщили, что на Халактырском пляже будет работать фельдшерско-акушерский пункт, куда россияне смогут обратиться в случае ухудшения состояния здоровья после контакта с водой.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал три возможные причины загрязнения пляжа. Это техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. По словам чиновника, загрязнение может быть связано с водорослями, которые во время шторма вынесло на береговую линию.
Напомним, что в начале октября в соцсетях появились видеозаписи с Халактырского пляжа, на берег которого выбросило тысячи мертвых рыб, осьминогов, крабов и других морских обитателей. Местные серферы в свою очередь пожаловались на жжение в глазах и плохое самочувствие после купания.
Позднее пляжи с мертвыми животными обнаружили в еще трех бухтах, а в пробах воды на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты.
Сейчас Владимир Солодов утверждает, что обстановка в Авачинской бухте «благоприятная». «Люди отдыхают на берегу моря, и в целом ситуация нормализуется благодаря уникальной способности океана к самовоcстановлению», - заверил чиновник.