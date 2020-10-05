05 октября 2020, 07:48
Почти 73% россиян заявили о неготовности привиться от коронавируса
Привиться от COVID-19 готовы только 23% участников всероссийского онлайн-опроса, который проводился центральной общественной приемной председателя «Единой России». Еще 4% отметили, что они уже переболели коронавирусом и прививка им не нужна
Более 73% россиян заявили о своей неготовности сделать прививку от коронавируса, в том числе и отечественным препаратом «Спутник V».
Привиться от COVID-19 готовы только 23% участников всероссийского онлайн-опроса, который проводился центральной общественной приемной председателя «Единой России». Еще 4% отметили, что они уже переболели коронавирусом и прививка им не нужна.
93% участников опроса заявили, что вакцинация должна быть добровольной, а 7% выступили за обязательную вакцинацию.
63% респондентов заявили, что им не важно, в какой стране создали вакцину от коронавируса, так как главное – это ее эффективность. 24% опрошенных предпочли бы российскую вакцину, а 13% - импортную.