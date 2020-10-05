05 октября 2020, 07:39
Основатель модного дома Kenzo скончался от вызванных COVID-19 осложнений
Знаменитый японский модельер Кензо Такада, основавший модный дом Kenzo, скончался в возрасте 81 года. По данным СМИ, причиной смерти г-на Такада стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19
Знаменитый японский модельер Кензо Такада, основавший модный дом Kenzo, скончался в возрасте 81 года. По данным СМИ, причиной смерти г-на Такада стали осложнения, вызванные коронавирусом COVID-19.
Пресс-служба нового бренда дизайнера K3 подтвердила информацию о кончине Кензо Такада.
Сидни Толедано, президент и генеральный директор подразделения моды концерна LVMH, которому сейчас принадлежит марка Kenzo, выразил соболезнования в связи со смертью г-на Такада. Он назвал его «великим дизайнером и отличным парнем».