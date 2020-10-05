05 октября 2020, 03:50
Российскую теннисистку заподозрили в договорном поражении на «Ролан Гаррос»
Французская полиция совместно с Теннисной антикоррупционной организацией проверят матч в парном разряде с участием Сизиковой. Российскую теннисстку подозревают в участии с договорном матче
Проигрыш российской теннисистки Яны Сизиковой на турнире «Ролан Гаррос» привлек внимание правоохранительных органов.
По данным Die Welt, французская полиция совместно с Теннисной антикоррупционной организацией проверят матч в парном разряде с участием Сизиковой. Российскую теннисстку подозревают в участии с договорном матче.
Пара Яны Сизиковой и американки Мэдисон Бренгл проиграла румынскому тандему Андреи Миту и Патриции Марии Циг.
Полиция обратила внимание на этот матч из-за подозрительных ставок на проигрыш Сизиковой и Бренг в пятом гейме второго сета. Во время игры россиянка допустила две двойных ошибки, что повлекло за собой поражение в гейме с сухим счетом.