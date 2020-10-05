05 октября 2020, 02:46
ЕС введет санкции против России, если ОЗХО подтвердит отравление Навального «Новичком»
Евросоюз введет санкции против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят факт отравления оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок»
Евросоюз введет санкции против России, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят факт отравления оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил в интервью изданию T-online, что если результат немецкой, шведской и французской лабораторий подтвердится, то «будет четкий ответ из ЕС», а России «от санкций не уйти».
Напомним, что российские власти отвергают факт отравления Алексея Навального на территории РФ и считают заявления Европы об использовании «Новичка» провокацией.
Сам политик в интервью Der Spiegel заявил, что президент России Владимир Путин лично причастен к его отравлению.