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05 октября 2020, 02:15

Власти Азербайджана возбудили дело против президента Нагорного Карабаха

Власти Азербайджана возбудили уголовное дело в отношении лидера непризнанной республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна. Баку обвиняет его сразу по 15 статьям уголовного кодекса страны

Власти Азербайджана возбудили дело против президента Нагорного Карабаха

Власти Азербайджана возбудили уголовное дело в отношении лидера непризнанной республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна. Баку обвиняет его сразу по 15 статьям уголовного кодекса страны.

В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили РИА Новости, что в отношении Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело по факту обстрела Гянджи, в результате чего погибли мирные жители. По версии Баку, глава Нагорного Карабаха нарушил требования Женевской конвенции и совершил действия, «направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей».

Азербайджан также обвиняет Арутюняна в подготовке и ведении агрессивной войны, нарушении норм международного права в военных конфликтах, терроризме, создании преступной организации.

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