05 октября 2020, 02:15
Власти Азербайджана возбудили дело против президента Нагорного Карабаха
Власти Азербайджана возбудили уголовное дело в отношении лидера непризнанной республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна. Баку обвиняет его сразу по 15 статьям уголовного кодекса страны
Власти Азербайджана возбудили уголовное дело в отношении лидера непризнанной республики Нагорный Карабах Араика Арутюняна. Баку обвиняет его сразу по 15 статьям уголовного кодекса страны.
В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили РИА Новости, что в отношении Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело по факту обстрела Гянджи, в результате чего погибли мирные жители. По версии Баку, глава Нагорного Карабаха нарушил требования Женевской конвенции и совершил действия, «направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей».
Азербайджан также обвиняет Арутюняна в подготовке и ведении агрессивной войны, нарушении норм международного права в военных конфликтах, терроризме, создании преступной организации.