Приемный сын Владислава Суркова оказался резидентом Испании и основателем инвестиционного фонда
Приемный сын бывшего заместителя главы администрации президента России и руководителя аппарата правительства Владислава Суркова Артем Лукоянов основал в Великобритании инвестиционный фонд и оказался резидентом Испании
Приемный сын бывшего заместителя главы администрации президента России и руководителя аппарата правительства Владислава Суркова Артем Лукоянов основал в Великобритании инвестиционный фонд и оказался резидентом Испании.
«МБХ медиа» обнаружило в базе юридических лиц Великобритании данные о том, что Артем Лукоянов 1987 года рождения 7 февраля 2020 года стал партнером в товариществе с ограниченной ответственностью AA Plus Wealth Management. Эта компания была зарегистрирована 6 февраля того же года россиянином Александром Дмитренко и фирмой Nave Magna Ltd.
На сайте AA Plus Wealth Management сообщается, что это частный инвестиционный фонд, под управлением которого находятся 5 млн евро. Также на сайте написано, что Артем Лукоянов является основателем фонда, а Александр Дмитренко — основателем и управляющим. При этом Лукоянов и Дмитренко являются резидентами Испании.