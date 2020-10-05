Россия профинансирует повышение зарплат бюджетников в Абхазии и Южной Осетии
Российские власти профинансируют повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы в непризнанных республиках Абхазия и Южная Осетия. В 2021–2023 годах на эти цели в проекте федерального бюджета Минфином РФ было заложено 3,6 млрд рублей
Российские власти профинансируют повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы в непризнанных республиках Абхазия и Южная Осетия. В 2021–2023 годах на эти цели в проекте федерального бюджета Минфином РФ было заложено 3,6 млрд рублей.
Ранее на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака Минфину и Минэкономразвития было дано поручение «обеспечить выделение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Абхазия и Республики Южная Осетия и государственных гражданских служащих Республики Южная Осетия».
В 2021 году на эти цели будет выделено 1,25 млрд рублей, а в 2022 и 2023 годах - по 1,17 млрд рублей.
Напомним, что Россия является одной из немногих стран, которые официально признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Ежегодно Москва оказывает республикам безвозмездную финансовую помощь.
В 2020 году российский бюджет выделит Абхазии и Южной Осетии 12 млрд рублей, следует из данных Казначейства. Эта сумма включает в себя 6,2 млрд рублей для Южной Осетии, около 5,5 млрд рублей для Абхазии плюс еще 324 млн рублей на уплату российских страховых взносов за неработающее население в обеих республиках, сообщает РБК.