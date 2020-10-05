В республике Крым побит рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В республике Крым побит рекорд по числу новых заражений коронавирусом. За последние сутки на полуострове выявили 103 новых случая заражения
В республике Крым побит рекорд по числу новых заражений коронавирусом. За последние сутки на полуострове выявили 103 новых случая заражения.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в соцсети «ВКонтакте», что 77 случаев заражения COVID-19 было выявлено при обращении граждан за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 13 случаев - при скрининге здоровых граждан, а один случай оказался завозным из Узбекистана.
Всего с начала пандемии на полуострове было зарегистрировано 4958 случаев заражения COVID-19, из них 69 человек скончались.
Сергей Аксенов призвал жителей республики «во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки» в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и ограничить контакты с другими людьми.