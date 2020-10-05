05 октября 2020, 00:11
Карантинные ограничения из-за коронавируса в России могут продлить на два года
Введенные в России ограничения из-за пандемии коронавируса могут сохраниться на год или два. Такое мнение высказал вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов
Введенные в России ограничения из-за пандемии коронавируса могут сохраниться на год или два. Такое мнение высказал вирусолог и бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.
Специалист в беседе с порталом Ura.ru сообщил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока «мы не научимся правильно пользоваться вакцинами». Одновременно с этим вирусолог заявил о необходимости избежать повторного карантина и самоизоляции.
В свою очередь вирусолог Анатолий Альтштейн завил о надвигающемся росте числа зараженных коронавирусом в России. Напомним, что в стране уже более двух недель фиксируется значительный рост числа заразившихся COVID-19. В Москве и некоторых других регионах начали возвращать карантинные ограничения.