04 октября 2020, 15:25
В столице Нагорного Карабаха в ходе боев уничтожили подстанцию. Город обесточен
После прямого попадания снаряда в электроподстанцию ее обломки раскидало на несколько соседних кварталов. Местные жители рассказали, что пристреливаться к подстанции начали еще накануне, так как был совершен удар по соседнему дому
Фото: itoday.ru
В столице Нагорного Карабаха Степанакерте в ходе боевых действий была уничтожена подстанция, в результате чего весь город оказался без электричества. Об уничтожении подстанции сообщает корреспондент Znak.com, который находится в непризнанной республике.
После прямого попадания снаряда в электроподстанцию ее обломки раскидало на несколько соседних кварталов. Местные жители рассказали, что пристреливаться к подстанции начали еще накануне, так как был совершен удар по соседнему многоквартирному жилому дому.
Напомним, конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Россия и западные страны призвали Баку и Ереван прекратить огонь, однако военные действия продолжаются.