Специалисты обнаружили загрязнение нефтепродуктами еще на трех участках Авачинского залива
Росрыболовство возбудило административное дело по факту нарушения специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе, в результате которого произошло загрязнение Авачинского залива
Росрыболовство возбудило административное дело по факту нарушения специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе, в результате которого произошло загрязнение Авачинского залива на Камчатке.
В свою очередь пресс-служба депутата Госдумы Ирины Яровой сообщила, что сотрудники КамчатНИРО в составе совместных групп с инспекторами Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для обследования и отбора проб гидробионтов.
Также сообщается, что специалисты выявили признаки загрязнения вод нефтепродуктами еще на трех участках Авачинского залива. Превышение допустимых норм нефтепродуктов, фенолов и веществ амонийной группы выявлено в пробах воды, взятых в бухтах Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья.
Тем временем, в Минприроды Камчатки продолжают утверждать, что утечка загрязняющих веществ не была масштабной, а появление мертвых животных списывает на шторм. И.о. министра Алексей Кумарьков заявил, что инспекция не подтвердила ни массовой гибели животных, ни отклонений в цвете воды, а пробы показали «только небольшое» превышение содержания нефти и фенола. По мнению чиновника, выброс морских ежей, морских звезд связан со штормом, который прошел 29 сентября.