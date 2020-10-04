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Общество
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04 октября 2020, 11:36

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 215 001 человек

В России за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 215 001 человек.

За сутки скончались 107 человек с подтвержденным COVID-19, а всего умерло уже 21 358 человек, сообщает оперативный штаб.

Рост заболеваемости наблюдается во многих регионах России. Так, в Москве за прошедшие сутки выявили 3 327 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 296, в Санкт-Петербурге - 392, в Нижегородской области - 201, в Свердловской области - 172, в ХМАО - 155, в Ростовской области - 234, в Красноярском крае - 122, в Воронежской области - 179, в Ставропольском крае - 150, в Ульяновской области - 141, в Саратовской области - 128, в ЯНАО - 141, в Волгоградской области - 129, в Мурманской области - 105, в Кемеровской области - 169, в Архангельской области - 176.

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