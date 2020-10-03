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Общество
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03 октября 2020, 18:43

Власти Германии отказали России в доступе к Алексею Навальному

Министерство иностранных дел ФРГ отказало посольству России в консульском доступе к оппозиционеру Алексею Навальному, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите» после отравления

Власти Германии отказали России в доступе к Алексею Навальному

Министерство иностранных дел ФРГ отказало посольству России в консульском доступе к оппозиционеру Алексею Навальному, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите» после отравления.

В МИД России заявили, что немецкие врачи получили доступ к Алексею Навальному, когда тот был в омской больнице, но теперь отказываются пускать к оппозиционеру российских дипломатов.

Ранее Россия также просила у Германии полную информацию о состоянии здоровья Навального. В Берлине на это отметили, что  со слов российских врачей политику в омской больнице были сделаны всевозможные анализы, поэтому у Москве должны быть все данные о том, что произошло с оппозиционером.

В Германии ранее установили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», производство которого запрещено. В России факт отравления оппозиционера отрицают и отказываются расследовать данный факт.

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