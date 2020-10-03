В разливе нефтепродуктов в Авачинском заливе Камчатки заподозрили комерческий танкер
Загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона
Загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дальневосточного региона.
Согласно предварительным данным, в районе Халактырского пляжа проследовал коммерческий танкер с течью. Она была устранена, однако разлива нефтепродуктов, содержащих фенол, избежать не удалось.
Кому принадлежит судно с течью, неизвестно.
Напомним, что на побережье Авачинского залива местные жители обнаружили мертвых нерп, рыб, осьминогов и других морских обитателей. В воде при этом выявили следы нефтепродуктов и фенола.
В Минприроды Камчатского края опубликовали видео чистого пляжа и заявили, что никакого загрязнения и мертвых животных там нет. Интернет-пользователи усомнились в достоверности предоставленных ведомством сведений.