На побережье Авачинского залива обнаружили тысячи мертвых рыб и крабов, а воде - фенол и нефтепродукты
В Камчатском крае на побережье Авачинского залива местные жители обнаружили тысячи мертвых рыб, осьминогов и крабов. Видеозаписи с побережья, буквально усыпанного мертвыми морскими обитателями, опубликованы в социальных сетях
В Камчатском крае на побережье Авачинского залива местные жители обнаружили тысячи мертвых рыб, осьминогов и крабов. Видеозаписи с побережья, буквально усыпанного мертвыми морскими обитателями, опубликованы в социальных сетях.
Местные серферы в свою очередь пожаловались на плохое самочувствие после купания в заливе. Большинство из них пожаловались на резь в глазах и следы ожогов на коже.
Пробы воды на популярном у серферов Халактырском пляже показали превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов и фенолов.
В администрации Камчатского края сообщили, что губернатор Владимир Солодов распорядился провести отбор проб воды на Халактырском пляже, по результатам анализа которых установлено превышение содержания нефтяных углеводородов в 3,6 раза и фенолов в 2,5 раза выше ПДК. На стекле химической посуды было выделено маслянистое вещество желтого цвета, близкое по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты.
Результаты исследования проб воды в бухтах Малая и Большая Лагерная, где были обнаружены мертвые морские животные, будут готовы 5 октября.
Пока основной версией случившегося является техногенное загрязнение, источник которого пока не был установлен. Предположительно, источником загрязнения могут являться проходящие по Авачинскому заливу суда, а также подводные объекты, например затонувший в 2011 году у мыса Маячный китайский сухогруз «Айкишун».
Блогер Юрий Дудь сообщил в Instagram, что согласно предоставленным «Гринпис» спутниковым снимкам, впадающая в океан река уже с 9 сентября «выливала тоннами отраву в Тихий». «Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было», - отметил журналист и блогер.
Примечательно, что Росприроднадзор, которым руководит Светлана Радионова, до сих пор никак не отреагировал на экологическую катастрофу в Тихом океане. Более того, Минприроды Камчатского края выложило видео зачищенного пляжа в Авачинском заливе. В ведомстве заявили, что «пляж выглядит чистым», а инспекторы природного парка «Налычево» посмотрели прибрежную зону ООПТ и «не зафиксировали ничего аномального». Интернет-пользователи заподозрили ответственных за охрану природы чиновников в фальсификации данных о катастрофе в океане.