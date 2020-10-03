Сотрудники государственных СМИ отказались от бесплатной прививки от коронавируса
Сотрудникам государственных СМИ предложили привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» вне клинических испытаний, однако многие журналисты от такого предложения отказались
Сотрудникам государственных СМИ предложили привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» вне клинических испытаний, однако многие журналисты от такого предложения отказались.
Напомним, что вакцина «Спутник V», разработанная научным центром имени Гамалеи, сейчас проходит пострегистрационные испытания. В ходе третьего этапа испытаний вакцину от COVID-19 поставят 40 тысячам добровольцев. Поскольку испытания пока еще продолжаются, побочные эффекты препарата до конца неизвестны.
Агентство Reuters сообщает, что сотрудникам РИА «Новости» и медиахолдинга ВГТРК предложили бесплатно привиться от коронавируса этим препаратом.
Источник агентства в РИА Новости сообщил, что большинство его коллег отказались от вакцинации. Сотрудник ВГТРК также сообщил, что многие из сотрудников не стали прививаться.