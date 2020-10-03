03 октября 2020, 12:47
В столице Нагорного Карабаха объявлена воздушная тревога из-за ракетных ударов
Вооруженные силы Азербайджана нанесли три ракетных удара по столице. По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб, 11 ранены
В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте объявлена воздушная тревога в связи с несколькими взрывами.
Информагентство «Sputnik Армения» сообщает, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли три ракетных удара по столице. По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб, 11 ранены.
В Министерстве обороны Армении сообщили, что погибших в результате обстрела среди мирного населения может быть больше.
Напомним, что конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября, а через несколько дней Минобороны Азербайджана отчиталось о взятии господствующих высот вокруг Мадагиза на Агдаринском направлении.