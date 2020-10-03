Главред нижегородского издания «Коза Пресс» покончила с собой около здания МВД
В Нижнем Новгороде покончила с собой главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Она совершила суицид около здания регионального управления МВД
В Нижнем Новгороде покончила с собой главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина. Она совершила суицид около здания регионального управления МВД, а в предсмертной записке написала «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Telegram-канал Baza сообщает, что 1 октября о месту жительства главреда «Коза Пресс» провели обыск. Силовики изъяли телефон, компьютер и другую технику.
Ирина Славина рассказала порталу NN.ru, что сотрудники правоохранительных органов не разрешили ей позвонить адвокату, а протокол изъятых вещей ей не отдали.
За последние два года Ирину Славину штрафовали на 65 тысяч рублей по статье о фейках и на 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Также ее штрафовали за организацию акции памяти политика Бориса Немцова.
После известия о суициде Ирины Славиной жители Нижнего Новгорода вышли на стихийный митинг. Протестующие скандировали «Россия без Путина», «Государство убивает», «Ира — жертва режима» и «Нет политическим репрессиям».
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить возможность возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.