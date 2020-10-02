Госкомпания «Роснефть» вывела с Кипра два своих актива из-за риска ужесточения санкций
97% акций ПАО «Варьеганнефтегаз», ранее принадлежавшие Rosneft Industrial Holdings Limited и Novy Investments Limited, теперь напрямую контролируются ООО «РН-Разведка»
Государственная компания «Роснефть» вывела с Кипра две подконтрольные компании, работающие в Ханты-Мансийском автономном округе.
Портал znak.com сообщает, что 97% акций ПАО «Варьеганнефтегаз», ранее принадлежавшие Rosneft Industrial Holdings Limited и Novy Investments Limited, теперь напрямую контролируются ООО «РН-Разведка». А 73% акций ПАО «РН-Западная Сибирь», ранее записанные на Rosneft Industrial Holdings Limited и Novy Investments Limited, сейчас уже принадлежат ООО «РН-Ресурс».
Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев предположил, что за счет смены юрисдикции «Роснефть» решила обезопасить свои производственные активы на случай ужесточения западных санкций против России в связи с отравлением Алексея Навального или ареста активов по иску бывших акционеров «ЮКОСа».