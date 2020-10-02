В России хотят создать государственный алиментный фонд
В России могут создать государственный алиментный фонд, одним из вариантов пополнения которого могут стать ежемесячные отчисления с заработка, направляемые работодателями в Фонд социального страхования (ФСС)
В России могут создать государственный алиментный фонд, одним из вариантов пополнения которого могут стать ежемесячные отчисления с заработка, направляемые работодателями в Фонд социального страхования (ФСС).
До 9 октября Минюст, Минпросвещения, Минтруд и Федеральная служба судебных приставов должны направить свои предложения о целесообразности создания такого фонда, сообщает «Парламентская газета».
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко сообщила, что ФССП принимает меры по сокращению числа злостных неплательщиков алиментов, однако еще много россиян уклоняются от выплаты денег своим детям. Сенатор считает, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ситуация с выплатой алиментов может ухудшиться.
Решением проблемы мог бы стать государственный алиментный фонд. Однако пока непонятен источник наполнения этого фонда деньгами. Также неясно, какой именно категории будут выплачивать средства из этого фонда.