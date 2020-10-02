02 октября 2020, 16:15
В Госдуме предложили предоставить оплачиваемый отпуск родителям на время «коронавирусных» каникул в школах
Депутат Госдумы РФ Елена Строкова предложила предоставить россиянам оплачиваемые отпуска на время дополнительных школьных каникул, которые вводятся в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
Депутат Госдумы РФ Елена Строкова предложила предоставить россиянам оплачиваемые отпуска на время дополнительных школьных каникул, которые вводятся в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Парламентарий считает правильным предоставить оплачиваемый отпуск хотя бы одному из родителей учащихся 1-4 классов. Соответствующее предложение Строкова направила министру труда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
По мнению депутата, предложенные меры обеспечат безопасность маленьких детей в период пандемии коронавируса и помогут родителям-одиночкам, которым не с кем оставить детей.
Напомним, что дополнительные каникулы в связи с ростом числа новых заражений COVID-19 были введены в московских школах с 5 по 18 октября.