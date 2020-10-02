Украина стала основным бенефициаром транзита санкционных товаров через Россию
С марта по сентябрь 2020 года международные грузоотправители осуществили через территорию России более 4,4 тысяч транзитных рейсов с товарами, которые в РФ попадают под продовольственное эмбарго
Украина стала главным перевозчиком санкционных товаров по территории России после открытия транзита. Такие данные приводит Центр развития цифровых платформ (ЦРЦП), который является разработчиком системы отслеживания перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом.
С марта по сентябрь 2020 года международные грузоотправители осуществили через территорию России более 4,4 тысяч транзитных рейсов с товарами, которые в РФ попадают под продовольственное эмбарго. Большая часть перевозок пришлась на продукты питания - мясную продукцию и молочку из стран Европы, США и других стран, в отношении которых действуют ответные российские санкции. Для Украины также действует запрет на ввоз в Россию бумаги, картона, турбин, машин и оборудования для сельского хозяйства.
Напомним, что в 2019 году президент Владимир Путин поручил открыть российские дороги для транзита санкционных товаров, но при условии, что транзит таких товаров будет отслеживаться с помощью специальных систем контроля. В соответствии с этим поручением Федеральная таможенная служба и ЦРЦП в марте текущего года начали в тестовом режиме использовать систему отслеживания перевозок санкционных грузов, а полноценно транзит через РФ открылся 15 июля.
По данным РБК, большинство санкционных товаров, которые в марте—сентябре ехали транзитом по территории России, было отправлено с Украины (всего было осуществлено 2,7 тыс. рейсов). Основной поток украинских товаров шел в Казахстан (2 тысячи рейсов).
Второе место после Украины среди отправителей занимает Польша, из которой с начала открытия транзита было осуществлено 573 рейса.
Перевозка груза через Россию по сравнению с обходными сухопутными маршрутами позволяет сократить срок доставки грузов до четырех суток и сэкономить перевозчикам до 30% стоимости каждого рейса. Только украинские транспортные компании сэкономили с марта 13 млн долларов за счет транзита.