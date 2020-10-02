Власти Москвы хотят заменить возрастных учителей в школах студентами из-за коронавируса
Департамент образования Москвы может заменить школьных учителей старшего возраста студентами после карантинных каникул, если рост заболеваемости коронавирусом в столице продолжится
Департамент образования Москвы может заменить школьных учителей старшего возраста студентами после карантинных каникул, если рост заболеваемости коронавирусом в столице продолжится.
Педагогов старше 65 лет могут перевести на удаленную работу в качестве тьюторов для молодых педагогов, которые заменят их на очных занятиях в школах, сообщают «Известия».
Чиновники рассчитывают, что данная мера обезопасит учителей из группы риска от заражения коронавирусом, а учебный процесс от этого не пострадает.
При этом сами учителя сомневаются в том, что студенты смогут заменить их на очных занятиях. Кроме того, остается неясным, будут ли платить полную зарплату педагогам и смогут ли университеты найти достаточно студентов для замены.
Напомним, что в Москве в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в школах были введены каникулы с 5 по 18 октября.