02 октября 2020, 11:26
В России за сутки коронавирусом заразились еще 9 412 человек
В России общее число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 9 412 человек и составило 1 194 643 человека. По данным оперативного штаба, из более чем миллиона заболевших полностью излечились на сегодняшний день 970 296 человек
В России общее число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 9 412 человек и составило 1 194 643 человека.
По данным оперативного штаба, из более чем миллиона заболевших полностью излечились на сегодняшний день 970 296 человек.
За сутки скончались 186 пациентов с подтвержденным COVID-19, а общее число умерших с начала пандемии составило 21 077 человек.
В Москве за прошедшие сутки зарегистрировали 2 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.