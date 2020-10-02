02 октября 2020, 10:58
Силовики задержали мэра Усть-Кута по делу о превышении полномочий
В аэропорту Иркутска сотрудники ФСБ задержали главу Усть-Кута Александра Душина. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
В аэропорту Иркутска сотрудники ФСБ задержали главу Усть-Кута Александра Душина. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2019 году Александр Душин от имени мэрии заключил контракт с коммерческой фирмой на работы по благоустройству. Несмотря на то, что условия договора компания так и не выполнила, деньги были перечислены.
Подрядчик получил из федерального, областного и местного бюджетов 40 млн рублей. Из них 16 млн рублей фирма получила за невыполненные или выполненные с нарушением работы. Следствие считает, что эти деньги перевела на счета подконтрольных Душину компаний.