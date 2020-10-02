02 октября 2020, 09:35
Президент США Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусной инфекцией. Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусной инфекцией. Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.
Тест на наличие COVID-19 у него и его жены дал положительный результат. Трамп отметил, что они с Меланией начали лечение и соблюдают карантин.
Ранее американский президент сообщал, что он самоизолировался после того, как у одной из его ближайших советниц Хоуп Хикс выявили коронавирус. Она сопровождала президента во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте 30 сентября.