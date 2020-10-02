Редакция телевидения Госдумы заплатила за продвижение новости о «бесстыднике Навальном»
Редакция парламентского телевидения Госдумы заплатила за продвижение в новостном агрегаторе Mediametrics своей новости о том как спикер парламента Вячеслав Володин назвал оппозиционера Алексея Навального «бесстыдником и подлецом»
Редакция парламентского телевидения Госдумы заплатила за продвижение в новостном агрегаторе Mediametrics своей новости о том как спикер парламента Вячеслав Володин назвал оппозиционера Алексея Навального «бесстыдником и подлецом».
Сотрудник компании Liventernet, которая владеет сервисом, подтвердил «Открытым медиа», думская структура купила для этой новости пятое место в рейтинге. Сколько редакция заплатила за высокое место в рейтинге, не сообщается. Mediametrics в своем официальном прайс-листе для рекламодателей предлагает купить пятую позицию по цене 3 рубля за один переход по рекламируемой ссылке.
В этой новости речь идет о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Алексея Навального в работе на западные спецслужбы и заявил, что отравление оппозиционера якобы было «инсценировано зарубежными странами, чтобы создать напряжение в России».
«Навальный — бесстыдник и подлец. Владимир Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, — тогда его заявление укладывается в эту логику», — заявил председатель Госдумы.