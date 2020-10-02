Сайт для американцев с матерным русским названием связали с «поваром Путина»
Структура, связанная с петербургским Агентством интернет-исследований выдавала себя за новостной сайт и пыталась влиять на американцев перед выборами президента в США
Структура, связанная с петербургским Агентством интернет-исследований (которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина»), выдавала себя за новостной сайт и пыталась влиять на американцев перед выборами президента в США. Такие данные содержатся в расследовании ФБР по делу о вмешательстве России в американские выборы.
Источники агентства Reuters сообщили, что в попытке влиять на американских избирателей подозревают организацию Newsroom for American and European Based Citizens (NAEBC) («Новостная организация для американских и европейских граждан»). Агентство отмечает, что аббревиатура этой организации звучит на русском как матерное слово, означающее обман.
Сайт работал с июня 2020 года, позиционировал себя как базирующееся в Венгрии независимое СМИ и был посвящен текущим событиями в США. Сайт перепечатывал статьи консервативных изданий и платил реальным американцам за то, чтобы они писали на «политически чувствительные темы». Часто на этом сайте публиковались материалы с критикой кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, сообщают Открытые медиа.
Один из авторов NAEBC подтвердил журналистам, что работал на него в последний месяц, но заверил, что он не знал о связи сайта с Россией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о NAEBC и «российское государство такой деятельностью не занимается».