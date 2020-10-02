02 октября 2020, 02:12
«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали своих соперников в групповом этапе Лиге чемпионов
В Женеве 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Напомним, что Россию в еврокубке будут представлять клубы из Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара
В Женеве 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021. Напомним, что Россию в еврокубке будут представлять петербургский «Зенит», московский «Локомотив» и «Краснодар».
По результатам жеребьевки «Зенит» выступит в группе F, а его соперниками станут дортмундская «Боруссия», римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге».
«Локомотив» попал в группу А вместе с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и австрийским «Ред Булл Зальцбург».
«Краснодар» в группе Е сыграет с испанской «Севильей», лондонским «Челси» и французским «Ренн».