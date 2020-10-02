02 октября 2020, 01:24
В Кремле сообщили о кончине начальника канцелярии президента России
В Москве скончался начальник канцелярии президента России Владимира Путина Александр Голублев. На сайте Кремля вечером 1 октября было опубликовано соболезнование сыновьям чиновника
В Москве скончался начальник канцелярии президента России Владимира Путина Александр Голублев. На сайте Кремля вечером 1 октября было опубликовано соболезнование сыновьям чиновника.
Причина смерти Александра Голублева не сообщается.
В администрации президента России отметили, что Голубев «был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком».