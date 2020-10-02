02 октября 2020, 00:43
В турецком отеле неисправное окно насмерть придавило российского туриста
В Турции в одном из отелей погиб российский турист при странных обстоятельствах. По предварительным данным, мужчину насмерть придавило неисправное окно в номере
В Турции в одном из отелей погиб российский турист при странных обстоятельствах. По предварительным данным, мужчину насмерть придавило неисправное окно в номере.
Портал «НТР 24» со ссылкой на родственников погибшего сообщает, что семья проживала в номере под мансардой, где было установлено автоматическое окно. Через несколько дней отдыха окно по неизвестной причине опустилось и насмерть придавило голову туриста. Мужчина задохнулся и скончался на месте.
В момент происшествия супруги и дочери россиянина не было в номере, поэтому помочь ему они не смогли.
По словам дочери погибшего, сотрудники отеля отказываются подтверждать версию о неисправности окна в номере.
В Турции провели вскрытие, но его результаты будут готовы только через полгода.