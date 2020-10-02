02 октября 2020, 00:13
Евросоюз расширил антироссийские санкции из-за строительства Крымского моста
Евросоюз объявил о расширении антироссийских санкций из-за строительства моста через Керченский пролив. Санкции затрагивают двух физических лиц и четыре компании, которые причастны к этому проекту
Евросоюз объявил о расширении антироссийских санкций из-за строительства моста через Керченский пролив. Санкции затрагивают двух физических лиц и четыре компании, которые причастны к этому проекту.
Под санкции попали генеральный директор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, а также компания «Ленпромтранспроект», Дирекция по строительству железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск, Крымская железная дорога и Крымская первая страховая компания.
Строительство Крымского моста ЕС считает «нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины».