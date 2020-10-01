Навальный подаст в суд на Пескова из-за слов о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ
Российский оппозиционер Алексей Навальный подаст в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который обвинил политика в сотрудничестве с американскими спецслужбами
Российский оппозиционер Алексей Навальный подаст в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который обвинил политика в сотрудничестве с американскими спецслужбами.
Накануне Дмитрий Песков заявил, что Алексей Навальный якобы сотрудничает с ЦРУ. «Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно — с ним работают специалисты ЦРУ в эти дни [дни после отравления]. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции», — отметил представитель президента.
Оппозиционер отметил, что «крайне редко подает в суд на пропагандистов», однако слова Пескова являются прямым утверждением от чиновника.
«Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства», — заявил Навальный.