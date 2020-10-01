01 октября 2020, 17:12
Алексей Навальный назвал бесполезными санкции против проекта «Северный поток-2»
В интервью Der Spiegel Алексей Навальный назвал бесполезной политику ограничений против России и призвал наказывать конкретных россиян и «бенефициаров коррумпированной системы»
Оппозиционер Алексей Навальный заступился за российский газопровод «Северный поток-2», против которого Запад может ввести санкции в связи с отравлением политика.
В интервью Der Spiegel Алексей Навальный назвал бесполезной политику ограничений против России и призвал наказывать конкретных россиян и «бенефициаров коррумпированной системы».
Напомним, что в связи с отравлением Алексея Навального веществом из группы «Новичок» (его производство запрещено) в Германии идут дискуссия о заморозке проекта «Северный поток-2», который уже построен на 97%.