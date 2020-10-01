Врачи из большинства регионов пожаловались на дефицит лекарств для онкобольных
Российские онкологи из регионов страны пожаловались на дефицит 26 разновидностей препаратов для онкобольных. В ходе опроса на дефицит необходимых лекарств указали медики из 80% регионов
Российские онкологи из регионов страны пожаловались на дефицит 26 разновидностей препаратов для онкобольных. В ходе опроса на дефицит необходимых лекарств указали медики из 80% регионов.
Заместитель гендиректора центра гематологии по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева сообщила изданию «Фармацевтический вестник», что регионам не хватаеттаких препаратов, как цитарабин, винкристин, даунорубицин, метотрексат, этопозид, кладрибин, меркаптопурин, идарубицин, хлорамбуцил, аспарагиназа, мелфалан, гидроксикарбамид, перднизолон (в таблетках), циклофосфамид, доксорубицин, митоксантрон, прокарбазин, дексаметазон (в таблетках), ломустин, третиноин, блеомицин, винбластин, бусульфан, карбоплатин, кармустин и эпирубицин.
В итоге врачам приходится применять альтернативные схемы лечения с дорогими лекарствами, обеспечение которыми также ограничено в связи с недостаточным финансированием со стороны государства.