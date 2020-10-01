Власти Москвы распорядились перевести на удаленку треть сотрудников
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает работодателей отправить треть своих сотрудников на дистанционную работу с 5 октября по 28 октября включительно
Фото: sterhluki.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который обязывает работодателей отправить треть своих сотрудников на дистанционную работу с 5 октября по 28 октября включительно.
Кроме того, работать дома должны будут все граждане старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями.
При этом переход на удаленную работу не грозит сотрудникам медицинских организаций, оборонных предприятий, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.
Власти Москвы рассчитывают, что перевод сотрудников на удаленную работу позволит снизить количество новых заражений коронавирусом. Уже несколько дней подряд в столице ежедневно регистрируют более 2 тысяч новых заразившихся.