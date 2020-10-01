Власти Калининградской области вернули антикоронавирусные ограничения
Власти Калининградской области первыми в России вернули карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ограничения будут действовать в течение месяца
Власти Калининградской области первыми в России вернули карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ограничения будут действовать в течение месяца.
Глава региона Антон Алиханов запретил проведение любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью». Под запрет попали банкеты, свадьбы, корпоративы и концерты. Театрам разрешили заполнять залы только на 50%, а местный футбольный клуб «Балтика» обязали проводить матчи без зрителей.
Рестораны также должны быть заполнены только на половину, а ночным клубам, детским игровым комнатам и развлекательным центрам работать полностью запретили. Кинотеатрам, расположенным в торговых центрах, власти запретили работать по выходным дням.
Гражданам запретили находиться без защитных масок в общественном транспорте и внутри помещений.
По данным на утро 1 октября, в Калининградской области выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе было выявлено 4 446 зараженных.