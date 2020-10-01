01 октября 2020, 14:31
Губернатор Камчатского края решил создать Министерство счастья
Владимир Солодов анонсировал появление нового министерства по социальному благополучию и семейной политике. Глава региона отметил, что неофициально данное ведомство будет называться «Министерство счастья»
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов анонсировал появление нового министерства по социальному благополучию и семейной политике. Глава региона отметил, что неофициально данное ведомство будет называться «Министерство счастья».
«Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращенно это именно про счастье», — заявил г-н Солодов.
Минсчастья получит некоторые полномочия действующего Минсоцразвития.