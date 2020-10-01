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01 октября 2020, 13:56

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе мобильного приложения

В работе мобильного приложения «Альфа-банка» произошел масштабный сбой. Клиенты банка жалуются в соцсетях на проблемы с переводами и оплатой товаров. Пик трудностей пришелся на 11:30 по московскому времени

Клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе мобильного приложения

В работе мобильного приложения «Альфа-банка» произошел масштабный сбой. Клиенты банка жалуются в соцсетях на проблемы с переводами и оплатой товаров. Пик трудностей пришелся на 11:30 по московскому времени.

По данным сервиса Downdetector, 48% пользователей не могут войти в систему, еще 26% — не могут совершить платеж со счета, а 25% — говорят о сбое всех сервисов. 

В «Альфа-банке» сообщили, что по техническим причинам дистанционно сейчас можно лишь заблокировать свою карту.

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