01 октября 2020, 13:40
Власти Подмосковья не будут вслед за Москвой вводить двухнедельные каникулы в школах
В школах с модульным обучением осенние каникулы начнутся планово 5 октября и продлятся неделю. При этом школы с обучением по четвертям исходя из ситуации с коронавирусом смогут объявить каникулы раньше плановых, проходящих в ноябре
Власти Московской области решили не вводить дополнительные каникулы в школах для снижения заболеваемости коронавирусом.
Глава областного Минобразования Ирина Каклюгина сообщила телеканалу «360», что в школах с модульным обучением осенние каникулы начнутся планово 5 октября и продлятся неделю. При этом школы с обучением по четвертям исходя из ситуации с коронавирусом смогут объявить каникулы раньше плановых, проходящих в ноябре.
Отметим, что при модульном графике школьники пять недель учатся, а одну отдыхают. По этой системе работает половина подмосковных школ (всего в регионе 1500 школ).
Напомним, что в московских школах с 5 октября начнутся двухнедельные каникулы, объявленные в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.