ФСИН попросит у правительства 3 млрд рублей на борьбу с «call-центрами» в колониях
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена запросить у правительства 3 млрд рублей на борьбу с телефонными мошенниками в тюрьмах и колониях
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена запросить у правительства 3 млрд рублей на борьбу с телефонными мошенниками в тюрьмах и колониях.
Тюремщики собираются потратить 3 млрд рублей на высокотехнологичное оборудование, которое сможет глушить сигнал сотовых операторов в исправительных колониях.
В госкорпорации «Ростех», занимающейся цифровизацией учреждений ФСИН, сообщили «Коммерсанту», что использовать постоянные генераторы помех пока не планируется, так как это может отразиться на здоровье сотрудников колоний и заключенных. Использовать для борьбы с тюремными «call-центрами» будут ситуативно работающие устройства, которые создают помехи лишь в случае необходимости.
В июле текущего года такой «call-центр» был обнаружен в московском СИЗО «Матросская тишина». Арестанты обзванивали клиентов банков и пытались похитить у них денежные средства. За пронос гаджетов заключенные платили взятки сотрудникам изолятора.