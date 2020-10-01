01 октября 2020, 12:56
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в краже иконы из Иверского монастыря, подаренную президентом
Сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых в похищении из Валдайского Иверского монастыря иконы Божией Матери, которая была подарена храму президентом Владимиром Путиным
Сотрудники ФСБ и МВД задержали подозреваемых в похищении из Валдайского Иверского монастыря иконы Божией Матери, которая была подарена храму президентом Владимиром Путиным.
Силовики задержали двух подозреваемых. Ими оказались жители города Волхов Ленинградской области, сообщает ТАСС.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что кража иконы была совершена в ночь на 1 сентября. Похитители приплыли к острову на лодке и проникли на территорию монастыря, сделав подкоп под воротами.
Злоумышленники вынесли из храма напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери, которую Владимир Путин подарил монастырю в 2001 году.