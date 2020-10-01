01 октября 2020, 12:41
В России выявили почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8 945 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 185 231 человек
В России за сутки выявили 8 945 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 185 231 человек.
В оперштабе сообщили, что за сутки скончались 169 человек с подтвержденным COVID-19 (всего зарегистрировали 20 891 летальный случай).
В Москве выявили 2 424 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 230, в Петербурге - 285, в Нижегородской области - 186, в Свердловской области - 157, в ХМАО - 147, в Ростовской области - 205, в Красноярском крае - 116, в Воронежской области - 171, в Ставропольском крае - 151, в Саратовской области - 127, в Ульяновской области - 125, в ЯНАО - 132, в Волгоградской области - 132, в Архангельской области - 141.