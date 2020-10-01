01 октября 2020, 09:57
Алексей Навальный заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин
Оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после своего отравления. В беседе с журналистом немецкого издания Spiegel политик прямо заявил, что за покушением на него стоит президент России Владимир Путин
Оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после своего отравления. В беседе с журналистом немецкого издания Spiegel политик прямо заявил, что за покушением на него стоит президент России Владимир Путин.
«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — заявил Алексей Навальный.
Оппозиционер также заявил, что после выздоровления он вернется в Россию.«Моя работа сейчас — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!», - отметил политик.
Полный текст интервью с Алексеем Навальным будет опубликован в журнале Spiegel в пятницу.