СКР планирует отравить в детдома рожденных суррогатными матерями детей, а их отцов - арестовать
Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями, планирует задержать и арестовать десять отцов этих малышей. Самих детей могут отправить в детдома
Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми, рожденными суррогатными матерями, планирует задержать и арестовать десять отцов этих малышей. Самих детей могут отправить в детдома.
Источник ТАСС сообщает, что по версии следствия, эти мужчины не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация».
Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы фигурирующих в деле врачей-репродуктологов, подтвердил данную информацию. Юрист заявил, что намерения следствия являются незаконными и необоснованными, так как они пытаются признать ориентацию мужчин квалифицирующим признаком.
«По нашему закону для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет. Также указано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не от чего лечить», — заявил Игорь Трунов.
По словам адвоката, следователи намерены вызывать мужчин нетрадиционной ориентации, которые заключили договор с компаниями-посредниками, и «предупреждать их, что детей будут забирать и перенаправлять в детдом, пока идет следствие». Отцам детей, рожденных суррогатными матерями, может быть предъявлено обвинение в торговле детьми.
Напомним, что первое уголовное дело по факту торговли людьми было возбуждено в январе 2020 года, когда в одной из квартир в подмосковном Одинцово обнаружили четырех новорожденных. Один из малышей был мертв.
23 июня еще пятерых младенцев полицейские обнаружили в Москве, приехав по вызову соседей, которые пожаловались на постоянный детский плач. С ними находились две женщины. Обвиняемыми по этому делу проходят врачи-репродуктологи.