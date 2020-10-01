Вице-спикер Госдумы призвал депутатов не голосовать за проект бюджета на 2021 год
Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»), который ранее занимал должность главы Минсельхоза, призвал депутатов не голосовать за проект федерального бюджета на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы
Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»), который ранее занимал должность главы Минсельхоза, призвал депутатов не голосовать за проект федерального бюджета на 2021 и плановые 2022 и 2023 годы. Гордееву не понравилось неполное финансирование программы развития сельских территорий.
«Предлагаю депутатам поддержать многонациональный российский народ, проявить характер и не голосовать за бюджет, если он не будет содержать в себе параметры финансирования госпрограммы», — заявил вице-спикер, слова которого приводит Znak.com.
Алексей Гордеев отметил, что в проекте государственного бюджета на финансирование госпрограммы комплексного развития села предусмотрено в пять раз меньше денег, чем указывалось в паспорте программы.
Депутат уточнил, что в расчете на один населенный пункт финансирование составляет всего 200 тысяч рублей в год. «Разве можно на такие деньги оживить жизнь сельских территорий?» — возмутился вице-спикер.