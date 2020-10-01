01 октября 2020, 07:50
Москонцерт приостановил продажу билетов на все спектакли и концерты
Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября. В пресс-службе учреждения сообщили агентству ТАСС, что остановлена продажа билетов на все концерты и спектакли
Москонцерт приостановил продажу билетов на все мероприятия с 1 по 31 октября. В пресс-службе учреждения сообщили агентству ТАСС, что остановлена продажа билетов на все концерты и спектакли.
В Москонцерте не уточнили, связано ли данное решение с ростом заболеваемости коронавирусом в столице. В организации заявили, что сами мероприятия пока не отменялись.
Напомним, что в связи с ростом числа заражений COVID-19 московские власти ввели двухнедельные школьные каникулы и вернули некоторые карантинные ограничения.