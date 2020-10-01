01 октября 2020, 07:42
Власти Чехии на месяц ввели режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Чехии в этот период будет действовать запрет на проведение мероприятий с участием более чем 20 человек, вводится ограничение количества зрителей на спортивных соревнованиях и переход школ на дистанционное обучение
Фото: sharij.net
В Чехии с 5 октября начнет действовать режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости COVID-19.
В правительстве страны сообщили, что режим ЧС будет действовать в течение 30 дней. В Чехии в этот период будет действовать запрет на проведение мероприятий с участием более чем 20 человек, вводится ограничение количества зрителей на спортивных соревнованиях и переход школ на дистанционное обучение.
По данным на 30 сентября, в Чехии зарегистрировано почти 69 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летом в стране были сняты основные ограничения, а 25 сентября Минздрав зафиксировал рост заболеваемости.