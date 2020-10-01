Фонд друга и «кошелька» Владимира Путина получит из бюджета 2,2 млрд рублей
Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является друг Владимира Путина и «кошелек президента» виолончелист Сергей Ролдугин, в 2021 году получит из бюджета 2 млрд 236 млн рублей
Фонд «Талант и успех», одним из учредителей которого является друг Владимира Путина и «кошелек президента» виолончелист Сергей Ролдугин, в 2021 году получит из бюджета 2 млрд 236 млн рублей. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Фонд Ролдугина получит в 2021 году три субсидии на 65 млн рублей, 677 млн рублей и 1 млрд 494 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие образования». Это на 42 млн рублей больше, чем было заложено в бюджете на текущий год.
В 2022 году «Талант и успех» получит 2 млрд 364 млн рублей, а в 2023 году - 2 млрд 328 млн рублей.
Напомним, что Сергей Ролдугин фигурировал в нашумевшем «панамском досье» как владелец офшорных компаний с миллиардными оборотами. Международный консорциум журналистов-расследователей назвал виолончелиста «кошельком» президента России Владимира Путина.